Calciomercato Milan – Schira: “Juventus, possibile mossa per Kessié”

Franck Kessié potrebbe giocare nella Juventus la prossima stagione. Il giocatore, in scadenza con il Milan, è stato offerto ai bianconeri

Daniele Triolo

Il Milan, durante il prossimo calciomercato estivo, dovrebbe perdere Franck Kessié a parametro zero. Il contratto del centrocampista ivoriano, classe 1996, è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno e, a quanto risulta, non sembrano esserci gli estremi per un rinnovo dell'accordo tra il calciatore e il club di Via Aldo Rossi.

Il collega Nicolò Schira, esperto di mercato, ha sottolineato già qualche giorno fa come Kessié avesse deciso di non voler estendere il proprio contratto con il Diavolo perché intenzionato a fare un'esperienza professionale diversa dopo cinque anni trascorsi con la maglia rossonera. Nella notte, poi, ha fornito un aggiornamento importante.

"La Juventus sta riflettendo su una possibile mossa per Franck Kessié a costo zero nella prossima estate - ha scritto Schira sul calciatore rossonero, a segno in Milan-Lazio 4-0 di Coppa Italia ieri sera a 'San Siro' -. Il centrocampista ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Milan ed è stato offerto ai bianconeri".

"Ancora nessuna offerta ufficiale - ha chiosato il collega -, ma soltanto primi approcci". Dunque il futuro di Kessié potrebbe essere alla Juventus, al fianco di Denis Zakaria, in una squadra che, dopo aver preso Dušan Vlahović, sta evidentemente puntando al top che c'è in circolazione. Milan, non solo Botman in difesa: ecco il possibile altro acquisto sul mercato >>>

