Luka Jovic, centravanti del Milan classe 1997, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno e, pertanto, il suo futuro ad oggi è piuttosto incerto. Il Milan, come noto, può sfruttare l'opzione per allungare il suo contratto di un'altra stagione e ne discuterà con il suo agente, Fali Ramadani, al termine di questa stagione.