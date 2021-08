Calciomercato Milan – Schira: “Incontro per Bakayoko mercoledì o giovedì”

Programmato un incontro tra gli agenti di Bakayoko ed il Milan nei prossimi giorni. Il centrocampista non rientra nei piani del Chelsea

Il centrocampista non rientra più nei piani del Chelsea e di Tuchel. Il Milan, come noto, cerca rinforzi in mediana ed il nome dell'ex Napoli è stato accostato con insistenza ai rossoneri. Maldini e Massara vogliono capire effettivamente se ci sono le possibilità di riportare nuovamente il calciatore a Milano.

Trattativa non facile, anche perché su Bakayoko ci sono anche Juventus e Napoli. Qualora, però, l'operazione andasse in porto, potrebbe essere sacrificato Tommaso Pobega. Il centrocampista è stato provato da Stefano Pioli in questo pre-campionato nella posizioni di mediano con discreti risultati. Ma su di lui è forte l'interesse di Atalanta e Spezia. Come riferisce Schira, l'ipotesi prestito sarebbe presa in considerazione con l'eventuale ritorno di Bakayoko al Milan.