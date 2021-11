Calciomercato Milan – Schira: “Il Diavolo spinge per Renato Sanches”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches sembra essere un obiettivo concreto dei rossoneri. Sarà del Diavolo in estate?

Daniele Triolo

Il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, vorrebbe portare in rossonero Renato Sanches, classe 1997, centrocampista portoghese di proprietà dei francesi del Lille. È lui, nella mente dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, l'ideale sostituto di Franck Kessié, che dovrebbe lasciare il Diavolo a parametro zero dal 1° luglio 2022.

Il contratto corto che ancora lega Renato Sanches al Lille (scadenza 30 giugno 2023) e gli ottimi rapporti che legano il Milan alla società transalpina potrebbero fare la differenza in questa operazione. Ma non è tutto. Perché, come rivelato su 'Twitter' dal collega Nicolò Schira, solitamente bene informato sulle vicende di calciomercato, il Milan per Renato Sanches starebbe facendo sul serio già ora per bruciare la concorrenza.

"Il Milan sta lavorando e sta spingendo per Renato Sanches - ha scritto Schira in un tweet sul suo account ufficiale del popolare social network -. I rossoneri parleranno presto con il suo agente, Jorge Mendes (programmato un appuntamento per l'estensione del contratto di Rafael Leão fino al 2026) per il centrocampista del Lille". Che il suo futuro sia davvero colorato di rossonero? Milan, colpo 'alla Tomori' a gennaio in Premier League? Le ultime >>>