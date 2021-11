Calciomercato Milan – Schira: “Il Brest cede Faivre a gennaio, ma …”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Romain Faivre del Brest, nonostante le smentite, resta sempre nel mirino del club rossonero

Nonostante le smentite da parte del club, Romain Faivre del Brest resta sempre un obiettivo di calciomercato del Milan . Il Diavolo, infatti, apprezza molto le doti del centrocampista offensivo francese, classe 1998 . Il quale, in questa stagione di Ligue 1 con la squadra bretone, ha finora messo a segno 5 gol e fornito 5 assist in 14 partite disputate.

Nicolò Schira , giornalista sportivo notoriamente esperto di calciomercato, ha parlato delle possibilità che Faivre vada al Milan. Giudicandole, di fatto, in rialzo. Anche se ad una condizione. Ecco quanto scritto dal collega in un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' in merito la situazione del talento transalpino cresciuto nel Monaco .

"Il Brest ha aperto alla cessione di Faivre a gennaio - ha spiegato Schira -, ma vorrebbe trattenerlo in squadra fino alla fine di questa stagione. Dialoghi in corso con il Milan per questa formula". C'è la possibilità, dunque, che Faivre vesta la maglia rossonera, ma a partire dal prossimo 1° luglio 2022. E che il Milan, quindi, ripeta con il Brest l'operazione fatta con il Bordeaux per Yacine Adli.