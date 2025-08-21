Calciomercato Milan, Schira: 'Giménez non è intoccabile: il prezzo'

Calciomercato Milan, Giménez può andare via già ora

Fin qui, in rossonero, il 'Bebote' non ha convinto del tutto, con uno 'score' di 6 gol e 3 assist in 20 partite, anche perché, forse, ha pagato lo scotto dell'ambientamento a stagione in corso in un nuovo Paese e nella Serie A italiana. In un momento, oltretutto, difficile nella storia recente del Milan.