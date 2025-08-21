Calciomercato Milan, Schira: 'Giménez non è intoccabile: il prezzo'

Pianeta Milan
Calciomercato, Giménez può già andare via! Ecco quanto vuole il Milan

Santiago Giménez, arrivato al Milan nell'ultimo calciomercato invernale, potrebbe già lasciare i rossoneri qualora arrivasse un'offerta
Per un Victor Boniface in avvicinamento, c'è anche un Santiago Giménez che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. E a pochi mesi di distanza dal suo arrivo in rossonero, strappato al Feyenoord per 32 milioni di euro, più 3 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

Fin qui, in rossonero, il 'Bebote' non ha convinto del tutto, con uno 'score' di 6 gol e 3 assist in 20 partite, anche perché, forse, ha pagato lo scotto dell'ambientamento a stagione in corso in un nuovo Paese e nella Serie A italiana. In un momento, oltretutto, difficile nella storia recente del Milan.

Il club, ad ogni modo, sembrerebbe non fidarsi tantissimo di Giménez al punto che, secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, il Milan lo avrebbe messo in vendita. A quali condizioni? Eccole qui di seguito.

"Come rivelato mesi fa, Santiago Giménez non è intoccabile per il Milan, che potrebbe aprire la porta ad una sua partenza nel caso in cui arrivasse un'offerta dai 30 milioni di euro in su".

Insomma, si preannunciano giorni caldi anche sul fronte 'Bebote'. Qualora dovesse partire (Napoli? Premier League?), il Milan a quel punto dovrebbe sostituirlo e occhio ai nomi di Dušan Vlahović (Juventus) e Conrad Harder (Sporting Lisbona), sempre sulla lista del direttore sportivo Igli Tare.

