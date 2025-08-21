Calciomercato Milan, Schira: 'Giménez non è intoccabile: il prezzo'

Il club, ad ogni modo, sembrerebbe non fidarsi tantissimo di Giménez al punto che, secondo Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, il Milan lo avrebbe messo in vendita. A quali condizioni? Eccole qui di seguito.
"Come rivelato mesi fa, Santiago Giménez non è intoccabile per il Milan, che potrebbe aprire la porta ad una sua partenza nel caso in cui arrivasse un'offerta dai 30 milioni di euro in su".
Insomma, si preannunciano giorni caldi anche sul fronte 'Bebote'. Qualora dovesse partire (Napoli? Premier League?), il Milan a quel punto dovrebbe sostituirlo e occhio ai nomi di Dušan Vlahović (Juventus) e Conrad Harder (Sporting Lisbona), sempre sulla lista del direttore sportivo Igli Tare.
