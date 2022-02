Calciomercato Milan – Schira: “Florenzi vorrebbe restare: il punto”

Alessandro Florenzi, arrivato al Milan nel calciomercato estivo, è in prestito dalla Roma. Quale sarà il suo futuro? Ecco le ultime notizie

Daniele Triolo

Quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi? Il terzino destro classe 1991, giunto al Milan nello scorso calciomercato estivo, dopo un inizio di stagione stentato per via di qualche acciacco di troppo e di un'operazione di pulizia al menisco, ha ingranato in concomitanza con l'assenza di Davide Calabria.

Il giocatore romano si è ben inserito a Milano, nell'ambiente rossonero e nel gruppo a Milanello. È un elemento di sicura affidabilità, di esperienza e garantisce sempre un rendimento ottimale. Tutto ciò dovrebbe far propendere il Milan per il riscatto del suo cartellino, giacché il numero 25, come si ricorderà, è arrivato dalla Capitale in prestito.

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Florenzi al Milan, sottolineando come ci vorrà ancora un po' di tempo per capire, in via definitiva, cosa intenderà fare il club di Via Aldo Rossi con il calciatore della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

"Alessandro Florenzi vorrebbe restare al Milan a titolo definitivo - ha scritto Schira in un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Attualmente è un giocatore rossonero in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro dalla Roma. Il Milan deciderà il suo futuro tra aprile e maggio e potrebbe chiedere uno sconto sul prezzo". Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

