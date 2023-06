Calciomercato Milan – Schira: “Firmino si avvicina all’Al-Ahli”

Il collega Nicolò Schira, solitamente molto bene informato sul calciomercato - italiano e internazionale - ha rivelato quale sarà la prossima destinazione di Firmino. Ça va sans dire, come molti illustri colleghi in questa sessione di trattative, anche 'Bobby' Firmino - come amorevolmente chiamato dai tifosi del Liverpool - avrebbe scelto la Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita.