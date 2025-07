Calciomercato Milan, Schira: “Emerson Royal-Flamengo alle battute finali”

Calciomercato Milan, fiato sospeso per la telenovela Emerson Royal: passerà al Flamengo? L'aggiornamento di Nicolò Schira via X

Le ultime ore del calciomercato del Milan sono state dominate da una storia, quella di Emerson Royal . Il terzino brasiliano, arrivato dal Tottenham la scorsa estate, è già fuori dal progetto tecnico rossonero. Già a gennaio sembrava aver le valigie pronte, in direzione Galatasaray . Poi, a causa di un infortunio al polpaccio patito contro il Girona in Champions League, saltò tutto.

Calciomercato Milan, Emerson Royal vicino al Flamengo

Negli ultimi giorni era giunta a Milano dalla Turchia una proposta per il difensore. Il Besiktas avrebbe voluto prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Il giocatore era già pronto per volare a Istanbul, quando nella trattativa si è inserito il Flamengo. I brasiliani hanno fatto un'offerta che il calciatore ha deciso di accettare, escludendo dai giochi il club turco.