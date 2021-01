Calciomercato Milan – Schira: “Due nomi per il centrocampo”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo il giornalista Nicolò Schira, la priorità per il Milan a gennaio è il difensore centrale, ma prenderà anche un centrocampista. “Oltre al difensore centrale (priorità) il Milan lavora per un mediano per completare rosa. Rossoneri preferiscono spendere solo per un giovane di sicuro avvenire (piace Konè del Tolosa). Altrimenti investimento in estate e a gennaio innesto in prestito (tipo Meitè del Torino)”.

