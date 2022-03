Calciomercato Milan – Schira: “Due club de La Liga su Castillejo”

Samu Castillejo lascerà il Milan nella prossima sessione di calciomercato. L'esterno spagnolo non rientra più nei piani del club rossonero

Samu Castillejo lascerà il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato . Anche se finora si è parlato spesso di una sua partenza che, alla fine, non si è mai concretizzata, stavolta dovrebbe essere quella giusta per il suo addio.

In questa stagione, infatti, il numero 7 rossonero ha giocato davvero poco: appena 122' di gioco in sole 5 presenze in Serie A . Segno, evidente, di come Castillejo sia ormai un calciatore fuori dalle rotazioni di mister Stefano Pioli nel Milan.

"Samu Castillejo lascerà il Milan in estate - ha scritto Schira in un post -. Il suo contratto con il Milan scadrà nel 2023, ma non è nei piani dei rossoneri. Due club della La Liga hanno già chiesto informazioni su di lui". Per l'ex Málaga e Villarreal, dunque, si profilo un ritorno in patria.