Calciomercato Milan – Schira: “Dialoghi in corso per Renato Sanches”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches piace davvero molto ai rossoneri, che potrebbero prenderlo già a gennaio 2022

Il Milan ha in Renato Sanches uno dei principali obiettivi del suo calciomercato invernale. Rassegnatosi, ormai, a perdere Franck Kessié , che andrà via a parametro zero dal prossimo 1° luglio 2022 , il Diavolo avrebbe infatti deciso di giocare d'anticipo portando in rossonero il forte centrocampista portoghese.

"Dialoghi in corso per Renato Sanches al Milan - ha scritto Schira in un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Il centrocampista portoghese vorrebbe lasciare il Lille a gennaio. I rossoneri sono realmente molto interessati e presto parleranno con il suo agente, Jorge Mendes, per provare a trovare un accordo". Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>