Calciomercato Milan, Schira: “Crotone ad un passo da Sandri”

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Crotone è ad un passo dall'acquisto del centrocampista classe 2001 del Milan Futuro. Nella scorsa stagione, in Serie C, ha collezionato 2 gol e 6 assist in 36 presenze. Numeri positivi nonostante le difficoltà della squadra. Ecco le parole dell’esperto di mercato: "Mattia Sandri è ad un passo dal Milan al Crotone".