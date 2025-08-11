Zachary Athekame è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Lo ha annunciato tramite il proprio profilo X Nicolò Schira. Il giornalista sportivo esperto di calciomercato ha scritto che l'accordo tra club è ormai chiuso. Di seguito, si riportano le sue parole.
Calciomercato Milan, raggiunto l'accordo per Athekame!
Calciomercato Milan, raggiunto l’accordo per Athekame!
Calciomercato, Zachary Athekame al Milan. Nicolò Schira via X ha annunciato la chiusura dell'accordo con lo Young Boys
Il post recita: "Affare fatto e confermato! Zachary Athekame al Milan dallo Young Boys per 9,5 milioni di euro (bonus inclusi). Contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Il club svizzero avrà anche il 10% sulla futura rivendita".
