Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Schira: “Comuzzo è incedibile, ecco la situazione”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Schira: “Comuzzo è incedibile, ecco la situazione”

Calciomercato Milan Comuzzo 10-08-2025
Calciomercato Milan, Schira rivela: la Fiorentina considera Comuzzo incedibile, situazione complicata per i rossoneri
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, la Fiorentina ha comunicato ai club interessati, tra cui anche il Milan, che il giovane centrale Pietro Comuzzo è considerato incedibile.

Calciomercato Milan, la volontà della Fiorentina è chiara: Comuzzo è incedibile

—  

Secondo Schira, il club viola vede Comuzzo come un elemento fondamentale del progetto e non ha intenzione di cederlo. Ecco le parole dell'esperto di mercato:

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fatica ancora: piano con le sentenze. Anche Allegri ...>>>

" La Fiorentina ha comunicato ai diversi club (tre inglesi e il Milan) interessati a Pietro Comuzzo, che non è cedibile. I viola considerano il giovane difensore centrale un giocatore chiave e vogliono tenerlo.

 

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA