Calciomercato Milan, Schira: “Comuzzo è incedibile, ecco la situazione”

" La Fiorentina ha comunicato ai diversi club (tre inglesi e il Milan) interessati a Pietro Comuzzo, che non è cedibile. I viola considerano il giovane difensore centrale un giocatore chiave e vogliono tenerlo.
CALCIOMERCATO MILAN
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, la Fiorentina ha comunicato ai club interessati, tra cui anche il Milan, che il giovane centrale Pietro Comuzzo è considerato incedibile.
Secondo Schira, il club viola vede Comuzzo come un elemento fondamentale del progetto e non ha intenzione di cederlo. Ecco le parole dell'esperto di mercato:
