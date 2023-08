Calciomercato Milan – Schira: “Colombo, accordo con il Monza. Ora …”

Lorenzo Colombo può passare dal Milan al Monza in questo calciomercato estivo. Ecco cosa manca per definire l'operazione in uscita

Lorenzo Colombo, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Milan e reduce da un anno di prestito al Lecce, può lasciare nuovamente i rossoneri in questi giorni finali del calciomercato estivo. È in piedi, infatti, come noto, una trattativa per il suo trasferimento a titolo temporaneo al Monza. Ecco, a tal proposito, cosa ha scritto Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'.