Calciomercato Milan – Schira: “Colombo al Monza soltanto in un caso”

Lorenzo Colombo, classe 2002, è segnalato in uscita dal Milan in questa fase finale del calciomercato estivo: sembra che possa andare in prestito al Monza per giocare con maggior continuità. Al momento, però, il Diavolo non concede ancora 'luce verde' per il passaggio del suo numero 29 alla società brianzola. Per quale motivo? Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione.