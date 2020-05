Calciomercato Milan – Schira: “C’è soltanto il Liverpool per Werner”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, sarà in Inghilterra, al Liverpool, il futuro di Timo Werner, classe 1996, centravanti del RB Lipsia di Julian Nagelsmann e della Nazionale tedesca di Joachim Löw, autore, in stagione, finora di 30 gol e 12 assist in 39 gare complessive con i ‘Tori Rossi‘.

“C’è soltanto il Liverpool per Werner – ha sottolineato Schira -. Lui vuole fare una nuova esperienza e la Premier League resta la sua prima scelta. Ci sono dialoghi avanzati con Jürgen Klopp (manager tedesco del Liverpool, n.d.r.). I ‘Reds‘ stanno lavorando per finalizzare l’affare nei prossimi giorni”. Con buona pace, dunque, di Milan e Inter che pure, in tempi non sospetti, si erano interessate a Werner … IL DIAVOLO, PER L’ATTACCO, HA RIVOLTO GIÀ LE SUE MIRE ALTROVE: VAI ALLA NEWS >>>