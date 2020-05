Calciomercato Milan – Ecco la strategia per Jovic. L’alternativa è Boadu

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, l’obiettivo del Milan, per la stagione 2020-2021, è quello di acquistare un attaccante giovane che possa completare il reparto offensivo, al di là di quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Come noto, in cima alla lista dei desideri del Diavolo c’è Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo di proprietà del Real Madrid. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe prendere Jovic, che le ‘Merengues‘ hanno comprato nell’estate 2019 per ben 60 milioni di euro, in prestito biennale con obbligo di riscatto.

Un modo, questo, per rinviare il pagamento ma anche per permettere al Real Madrid di ammortizzare i costi dell’investimento su Jovic, il quale, il 30 giugno 2022, sarà iscritto a bilancio per ‘soli’ 30 milioni di euro. Nel caso in cui la pista Jovic, per i rossoneri, non dovesse concretizzarsi, ci sarebbe già pronta l’alternativa.

Si tratta di Myron Boadu, un olandese classe 2001, punto di forza dell'AZ Alkmaar, un profilo perfetto per l'idea di calcio di Ralf Rangnick, probabile, futuro manager rossonero.