Calciomercato Milan – Schira: “Caldara proposto al Frosinone”

Continua il lavoro sul calciomercato del Milan. I rossoneri, ora, dovranno pensare alle cessioni. Sono molti i giocatori che non fanno più parte dei piani di Stefano Pioli e della società e che ancora non hanno salutato Milanello. Un giocatore che dovrebbe partire è Mattia Caldara che non è stato convocato per la sfida contro il Bologna. Ecco le ultime novità sul difensore.