Il Milan si è rinforzato molto in attacco, anche se al momento, potrebbe ancora mancare una vera e propria alternativa a Giroud. Okafor potrebbe anche essere schierato come punta, ma potrebbe spesso partire come esterno, come prima alternativa a Leao. Una soluzione in casa potrebbe essere rappresentata da Lorenzo Colombo, che però, potrebbe partire di nuovo in prestito dopo l'esperienza con il Lecce. Ecco le ultime.