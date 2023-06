Calciomercato Milan – Schira: “Molti club su Brescianini”

"Molti club di SerieA hanno mostrato interesse per il centrocampista del Milan Marco Brescianini : Frosinone , Genoa , Verona e Salernitana sono interessati a lui". Il mediano rossonero potrebbe quindi essere ceduto in prestito sempre in Italia per crescere ulteriormente. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler