Calciomercato Milan – Schira: “Ecco l’offerta per tenere Brahim Díaz”

Al Milan sono tutti soddisfatti di Brahim Díaz . Tanto da volerlo trattenere nella prossima sessione estiva di calciomercato . Il fantasista andaluso, classe 1999 , gioca in prestito in rossonero da ormai ben tre stagioni ma il prossimo 30 giugno scadrà l'accordo con il Real Madrid , club proprietario del suo cartellino.

Pertanto, Milan e Real dovranno trovare un'intesa per decidere quale sarà il futuro del nativo di Málaga . La stampa italiana riferisce di un Brahim fortemente intenzionato a restare a Milano e di un Milan seriamente desideroso di confermarlo - una volta per tutte - alla corte di Stefano Pioli .

Di diverso avviso, invece, è la stampa iberica, secondo la quale il Real Madrid di Florentino Pérez , che andrà incontro ad un robusto restyling delle sue seconde linee nella prossima stagione, vorrebbe riportarlo alla 'Casa Blanca'. Tanto da aver già intavolato una trattativa per il rinnovo del contratto di Brahim - attualmente in scadenza il 30 giugno 2025 - fino al 30 giugno 2027 .

"Il Milan vuole tenere Brahim Díaz, che è attualmente in prestito dal Real Madrid - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. Il Milan sta parlando con i suoi agenti ed è pronto ad offrire 15-16 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione".

Un'offerta inferiore rispetto ai 22 milioni di euro dei quali si è parlato nel recente passato come 'gentlemen agreement' tra le parti, ma sicuramente molto buona per un calciatore che, nella Milano rossonera, ha trovato minuti in campo, fiducia ed è migliorato molto. Imparando anche ad amare i colori rossoneri.