Calciomercato Milan – Schira: “Su Belotti c’è l’Atalanta” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta sarebbe sulle tracce di Andrea Belotti: il 'gallo' piace anche al Milan

Con ogni probabilità, Andrea Belotti lascerà il Torino al termine di questa stagione. Dopo sette stagioni in maglia granata condite da 108 gol, il 'gallo' pare abbia deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. E anche dalle sue dichiarazioni al termine del derby della Mole di venerdì sera contro la Juventus tutto fa pensare che l'ex Palermo andrà via da Torino. Da tempo si parla di un possibile trasferimento di Belotti al Milan , club che dovrà inevitabilmente acquistare un nuovo attaccante in estate e di cui lo stesso capitano dei granata è tifoso da sempre. Pare, però, che non ci siano solamente i rossoneri sulle sue tracce.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, anche la nuova Atalanta statunitense sarebbe interessata ad Andrea Belotti. Per l'esperto di mercato, in estate il 'gallo' sarà libero di trasferirsi a parametro zero, motivo per il quale anche il Toronto FC ha mostrato interesse per l'attaccante. Se dovesse accettare l'offerta della Dea, per il numero 9 granata si tratterebbe di una sorta di ritorno a casa, in quanto è nato a Calcinate, un comune in provincia di Bergamo, sebbene sia cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della rivale Albinoleffe. Milan, sfida al PSG per un top player! Le ultime news di mercato >>>