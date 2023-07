Fodé Ballo-Touré può lasciare il Milan in questo calciomercato. Per andare non al Nizza, ma al Bologna. Ecco le ultime news da Nicolò Schira

Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro senegalese di passaporto francese, può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Inizialmente, sembrava che il calciatore, classe 1997, preso dal Diavolo nell'estate 2021 per 5 milioni di euro dal Monaco, potesse tornare in Ligue 1 per vestire la maglia del Nizza. Secondo il collega Nicolò Schira, però, resterà nella Serie A italiana.