Secondo quanto riportato da Nicolò Schira l'AZ Alkmaar non vorrebbe far partire Vangelis Pavlidis, seguito dal Milan

Uno dei nomi accostati al Milan in queste ultime ore di calciomercato estivo, sfumata l'ipotesi Mehdi Taremi , è quello di Vangelis Pavlidis . L'attaccante greco dell' AZ Alkmaar già qualche settimana fa era finito nel mirino del Diavolo, che poi ha deciso di virare su altri profili.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo 'Twitter', però, l'AZ Alkmaar non vorrebbe lasciarlo partire e avrebbe già rifiutato una proposta dallo Stoccarda di 15 milioni di euro. Per il Diavolo, quindi, sembra essere un affare in salita.