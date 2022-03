Calciomercato Milan – Schira: “Appuntamento con Mendes per Sanches”

Renato Sanches resta una priorità del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Gli ultimi aggiornamenti dal collega Nicolò Schira

Daniele Triolo

Renato Sanches è la priorità del Milan per la sessione estiva di calciomercato per quanto concerne il centrocampo. Settore che, come noto, perderà Franck Kessié, il quale ha scelto di legarsi a parametro zero al Barcellona dalla prossima stagione.

Il Diavolo, dunque, vuole insistere sul centrocampista portoghese, classe 1997, il cui contratto con il Lille scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Su Sanches molti club della Premier League e la Juventus, ma i rossoneri vogliono accelerare per chiudere questa importante operazione.

Almeno questo è quanto riferisce il collega Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sulla trattativa tra Sanches e il Milan, in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'.

"Renato Sanches è ancora il principale obiettivo del Milan come nuovo centrocampista per la prossima stagione - ha scritto Schira -. Previsto un appuntamento nei prossimi giorni tra il Milan ed il suo agente Jorge Mendes per discutere del suo stipendio e per provare a trovare un accordo".

Si era detto e scritto, in questi ultimi giorni, che il Milan si era un po' 'freddato' nella corsa al cartellino di Renato Sanches per via dei tanti infortuni muscolari accusati dal lusitano di recente. Evidentemente, non è così: con il Lille, dunque, il Diavolo proverà il doppio colpo, visto che sta trattando anche Sven Botman.

Per il difensore olandese, classe 2000, l'accordo con gli agenti c'è già. Andrà trovata soltanto un'intesa con il Lille, che, alle prese con qualche guaio finanziario di troppo, in estate dovrà vendere. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI