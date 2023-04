Calciomercato Milan – Schira: “Si monitora Angelo Gabriel”

Il Milan, nella scorsa sessione di calciomercato, era stato accostato a molti giocatori, ma poi i rossoneri sono rimasti fermi. L'ala destra in forza al Santos, Angelo Gabriel, piacerebbe molto alla dirigenza rossonera, che lo seguirebbe da tempo tramite i propri scout, anche se il Diavolo non è l'unico club su di lui e il suo arrivo dalle parti di via Aldo Rossi non sarebbe così scontata. Dopo lo scorso gennaio, il Milan, potrebbe tornare alla carica. Ecco le ultime.