Calciomercato Milan – Schira: “Accordo con Renato Sanches: le cifre”

Renato Sanches, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, ha scelto i rossoneri. Da Nicolò Schira i dettagli sull'intesa con il Diavolo

Daniele Triolo

Il Milan è davvero molto vicino dal prendere Renato Sanches, obiettivo per il calciomercato estivo, dai francesi del Lille. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno sempre visto nel portoghese classe 1997 l'ideale sostituto di Franck Kessié.

Il quale, come noto, dal prossimo 1° luglio sarà un calciatore del Barcellona, club in cui si trasferirà a parametro zero. Dell'approdo di Renato Sanches al Milan nell'imminente sessione estiva di calciomercato ha parlato, attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter', il collega Nicolò Schira.

"Come svelato ieri Renato Sanches ha scelto il Milan - ha scritto Schira -. Accordo quadriennale per uno stipendio da 4,5-5 milioni di euro netti a stagione. Il portoghese non ha mai chiesto un ingaggio da 7 milioni come circolato nelle scorse settimane. Anche l'Arsenal aveva manifestato interesse, ma lui vuole il Milan". Quindi, il collega ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda.

"Renato Sanches è ad un passo dal trasferirsi dal Lille al Milan - ha scritto ancora Schira -. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per un contratto fino al 2026 (da 4,5 milioni di euro netti all'anno più bonus). Il Milan è fiducioso di chiudere l'affare con il Lille nei prossimi giorni per un cifra tra i 15 ed i 18 milioni di euro. Nessuna sorpresa da febbraio".

Tutto fatto, o quasi, dunque, per lo sbarco di Sanches al Milan nel calciomercato estivo. Presumibilmente al termine della stagione sarà annunciato con Sven Botman, altro colpo in arrivo dal Lille. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>

