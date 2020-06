Calciomercato Milan – Schick prolunga con il Lipsia fino a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘ANSA’ Patrick Schick, attaccante del Lipsia in prestito dalla Roma, prolungherà il suo contratto con il club tedesco fino a fine stagione. Il suo rapporto con il club, dunque, verrà rinnovato fino ad agosto per permettergli di poter disputare la fase finale della Champions League. A fine stagione, invece, il giocatore dovrebbe ritornare alla Roma. A questo punto il Milan, fortemente interessato a Schick, potrebbe preparare l’assalto per portarlo in rossonero.

