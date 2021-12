Calciomercato Milan – Schick l’erede di Ibrahimovic? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Patrik Schick, classe 1996, ex Sampdoria e Roma, potrebbe sbarcare in rossonero in estate

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come Patrik Schick possa raccogliere, la prossima estate, l'eredità di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti ceco, classe 1996, piaceva già al Milan durante gli ultimi campionati Europei, quando il Diavolo ancora non sapeva se avrebbe preso o meno Olivier Giroud.

Ma Schick, come si ricorderà, era già stato seguito dai rossoneri durante i suoi trascorsi italiani, con le maglie di Sampdoria e Roma. Da quando gioca in Bundesliga, prima con il RB Lipsia poi con il Bayer Leverkusen, Schick ha dimenticato le brutture del suo passato in giallorosso ed è esploso.

Dieci reti con i 'Tori Rossi' nella stagione 2019-2020, poi tredici con le 'Aspirine' nella stagione 2020-2021. Quest'anno è già a quota 16, dietro Robert Lewandowski (18) e davanti a Erling Braut Haaland (13). Motivo per il quale il Milan, che nelle caratteristiche tecniche di Schick ha sempre visto il perfetto rimpiazzo per Ibra, è tornato a pensare a lui.

Se, però, nella passata estate, il Bayer Leverkusen valutava Schick tra i 35 e i 40 milioni di euro (freddando il Milan che, poi, aveva ottenuto dal Chelsea il via libera per Giroud), ora il prezzo sembra essere salito a 45-50. Il giocatore, oggi nel pieno della sua maturazione calcistica, sembra però pronto per un palcoscenico come quello di 'San Siro'. Milan, caccia ad un bomber da 40 milioni! Le ultime di mercato >>>