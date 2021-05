Calciomercato Milan – Scatto Roma su Belotti: rossoneri defilati

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti è in uscita dal Torino. Potrebbe, però, approdare nella Capitale anziché a Milano

Il Milan, come noto, in questo calciomercato estivo acquisterà un attaccante. Il nome di Andrea Belotti, spesso, è stato accostato ai rossoneri. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, invece, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno trattando con Olivier Giroud del Chelsea e si sarebbero defilati dalla strada che porta al 'Gallo'.