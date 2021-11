Calciomercato Milan – Scatto della Juventus su Álvarez: c’è l’offerta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julián Álvarez, attaccante del River Plate, piace a tutti. La Juve vuole bruciare la concorrenza

Daniele Triolo

Julián Álvarez, obiettivo di calciomercato del Milan, sembra avvicinarsi alla Juventus. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'attaccante del River Plate, classe 2000, interessa a tanti top club in Serie A e in Europa: i bianconeri, per questo motivo, vorrebbero bruciare la concorrenza dei rossoneri e delle altre squadre presentando il prima possibile un'offerta ufficiale ai 'Millonarios'.

Il 'CorSport' ha riportato le indiscrezioni in arrivo dall'Argentina, che parlano di una proposta bianconera di 15 milioni di euro di base fissa più 10 milioni di euro di bonus (molti dei quali facilmente raggiungibili). Il tutto per 'pareggiare', in qualche modo, la clausola rescissoria di 25 milioni di euro contenuta nel contratto che lega Álvarez al River Plate fino al 31 dicembre 2022. Il club sudamericano ha proposto al giocatore di allungare il contratto fino al 2023, aumentando la clausola rescissoria. Ma il suo agente, Fernando Hidalgo, ha rifiutato.

Sul talento argentino, oltre a Juventus e Milan, anche Fiorentina, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Ma la Juventus vuole giocarsi, in questa trattativa, una carta importante: David Trezeguet. A dicembre, infatti, ci saranno le elezioni del nuovo Presidente del River Plate. Qualora vincesse Antonio Caselli, punterebbe proprio sull'ex centravanti juventino come suo vice. E, a quel punto, ipotizzare una corsia preferenziale Buenos Aires-Torino per Álvarez non sarebbe più utopia. Milan, duello con la Juventus per un top player in Serie A. Le ultime >>>