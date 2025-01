Calciomercato Milan – Scatto decisivo per Gimenez: accordo mai stato cosi vicino!

Come riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno fatto il passo decisivo per chiudere la trattativa con il Feyenoord per Gimenez

Alessia Scataglini 31 gennaio 2025 (modifica il 31 gennaio 2025 | 23:25)

Il Milan continua a lavorare a pieno ritmo in questi ultimi giorni di mercato invernale, e tra le operazioni più calde c’è quella che potrebbe portare l’attaccante messicano Santiago Gimenez a vestire la maglia rossonera. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno fatto il passo decisivo per chiudere la trattativa con il Feyenoord, mettendo sul tavolo una proposta di 32 milioni di euro più bonus, cifra che ha convinto il club olandese.