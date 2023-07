Calciomercato Milan – Proposto uno scambio al West Ham per Scamacca

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe proposto uno scambio al West Ham per Gianluca Scamacca . Il club inglese, infatti, non sarebbe molto convinto delle ultime offerte ricevute dai rossoneri, prestito con diritto di riscatto. Per questo motivo, il Milan avrebbe avanzato l'ipotesi di uno scambio fra attaccanti.

Il giocatore rossonero in questione sarebbe Divock Origi. L'ex centravanti del Liverpool non ha certamente impressionato in questa sua prima avventura a San Siro e rientrerebbe fra i giocatori cedibili. Il belga avrebbe mercato soprattutto in Turchia, ma le offerte ricevuto a Casa Milan non sarebbero state ritenute valide. Senza contare, poi, la stessa volontà di Origi di voler provare a riscattarsi con la maglia del Milan durante la stagione che sta per iniziare. Insomma, i rossoneri hanno lanciato la proposta, ora la palla passa al West Ham.