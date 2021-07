Calciomercato Milan – Scambio Romagnoli-Coutinho, tutta la verità

Alessio Romagnoli al Barcellona e Philippe Coutinho al Milan? Ipotesi lanciata, nelle ultime ore, in Spagna. A quanto pare non verosimile

Daniele Triolo

Si è parlato molto, in queste ore, di una voce di calciomercato che riguarda il Milan ed il Barcellona. Secondo quanto aveva riferito il quotidiano catalano 'Sport', infatti, rossoneri e blaugrana starebbero pensando di scambiarsi i cartellini di Alessio Romagnoli e Philippe Coutinho.

Il Milan darebbe Romagnoli, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, al Barça: il Diavolo, così facendo, risolverebbe alla radice il problema di un rinnovo che, ad oggi, appare impossibile con il suo capitano. Ed i catalani, in questo modo, avrebbero quel difensore centrale mancino richiesto dal tecnico Ronald Koeman poiché sia Clément Lenglet sia Samuel Umtiti sono in partenza.

Il Barcellona darebbe Coutinho, invece, al Milan: i blaugrana, così, cancellerebbero dal monte ingaggi lo stipendio, pesante, del brasiliano. Ed il Diavolo, in questo modo, potrebbe contare su quel trequartista di livello assoluto e di classe mondiale per illuminare 'San Siro' nelle partite di Serie A. Ma anche e soprattutto nelle notti magiche di Champions League.

Secondo 'calciomercato.com', però, non ci sarebbero possibilità per uno scambio di calciomercato tra Romagnoli e Coutinho. Troppo alto, infatti, l'ingaggio dell'ex Inter e Liverpool per le casse rossonere. Così come per il suo numero 13 il Milan vorrebbe prendere in esame soltanto offerte in contanti, possibilmente superiori ai 10 milioni di euro.

L'ipotesi più probabile, al momento, è che Romagnoli resti al Milan senza rinnovare il contratto, andando via tra un anno a parametro zero, come fatto da Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. A meno che non trovi in estate un'altra sistemazione oppure che il Milan ci ripensi, offrendogli il rinnovo del contratto. Rinnovo Kessié, c'è un intoppo per il Milan: le ultime news >>>