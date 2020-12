Calciomercato Milan – Scambio Krunic-Izzo, le condizioni dell’affare | News

Calciomercato Milan: le ultime sul possibile scambio tra Krunic e Izzo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic al Torino ed Armando Izzo al Milan. Questo, negli ultimi giorni, lo scenario di mercato ipotizzato dagli esperti del settore.

La squadra di Marco Giampaolo, così facendo, avrebbe una mezzala perfetta per il 4-3-1-2, con Krunic che ritroverebbe l’allenatore abruzzese dopo la comune esperienza di Empoli e Milan.

La squadra di Stefano Pioli, al contrario, potrebbe contare su un duttile difensore in più, in grado di giocare da centrale e da terzino destro, esperto e di comprovata bravura.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha spiegato a che punto si trova l’operazione di calciomercato Krunic-Izzo tra Milan e Torino. Il problema è che Pioli, a centrocampo, ha gli uomini contati, con Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali, oltre il bosniaco.

Pertanto, per dare il via libera alla cessione di Krunic, il Milan dovrebbe dapprima trovare un suo sostituto, un quarto centrocampista. Solo a quel punto potrebbe essere imbastito lo scambio con Izzo, la cui valutazione, naturalmente, non è più di 25 milioni di euro come ai tempi del suo massimo splendore in granata.