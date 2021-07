Calciomercato Milan – Scamacca obiettivo difficile: la situazione

Gianluca Scamacca piace al Milan per rinforzare l'attacco, ma è difficile che l'affare si concretizzi in questa sessione di calciomercato

Riccardo Varotto

Il nome di Gianluca Scamacca è da tenere in considerazione quanto parliamo dell'attacco del Milan in questa sessione di calciomercato. Il giocatore interessa ai rossoneri da parecchio tempo e durante l'ultima stagione ha messo in mostra ottime qualità con la maglia del Genoa. Il cartellino del giovane attaccante è di proprietà del Sassuolo e il club neroverde ha fatto sapere che non intende privarsi del classe 1999 in prestito.

I rossoneri cercano un terzo attaccante da affiancare ai veterani Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Il profilo ideale ricercato da Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbe quello di un giovane di prospettiva, come Kaio Jorge. Sfortunatamente, dalle ultime indiscrezioni, il brasiliano sembra diretto verso la Juventus e quindi i rossoneri devono cambiare obiettivo.

Scamacca piace molto, ma il prezzo è alto: il Sassuolo chiede più di 25 milioni. Il Milan non può spendere queste cifre per un attaccante avendo già in rosa i due esperti sopracitati: attualmente, la priorità del club di via Aldo Rossi è quella di trovare un trequartista.

Ciò non vuol dire che il matrimonio tra il Milan e Scamacca non si possa concretizzare: in passato, il giovane attaccante ha speso parole dolci per il club rossonero. Magari nelle prossime sessioni di mercato, qualcosa potrebbe muoversi. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.