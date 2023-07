Calciomercato Milan – Sondaggio Inter per Scamacca: ecco la situazione

Tutti pazzi per Scamacca: le qualità e le statistiche del classe '99

Scamacca è conteso da tantissimi club italiani. L'ex Sassuolo ha militato tanti anni in Serie A e conosce alla perfezione il campionato. Ha giocato anche per il Genoa dove ha siglato 8 gol in 26 partite disputate. L'esplosione del classe '99 avviene proprio con la casacca neroverde.