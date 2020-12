Calciomercato Milan – Scamacca, il prezzo è alto: ecco le cifre / News

Calciomercato Milan, Scamacca costa tanto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il nuovo infortunio di Zlatan Ibrahimovic il pensiero del Milan sull’acquisto di un attaccante potrebbe cambiare. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi in questo senso, ma quello più insistente è quello di Gianluca Scamacca. Il giocatore piace tanto ai piani alti rossoneri, ma c’è un problema non di poco conto: il prezzo. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, la valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro. Scamacca, in prestito al Genoa, è di proprietà del Sassuolo. Calciomercato Milan – Difensore, possibilità ex Juventus: le ultime >>>