Calciomercato Milan – Scamacca, operazione difficile per due motivi

Gli 'Hammers', come si ricorderà, avevano comprato Scamacca dal Sassuolo per 36 milioni di euro più 6 di bonus . Motivo per cui, qualora volessero cedere Scamacca in questa sessione di calciomercato - al Milan o a qualcun altro - vorrebbero rientrare della spesa e non cedere quindi il giocatore con la formula del prestito . Soluzione, questa, che, con diritto di riscatto , sarebbe quella gradita dal Milan.

Niente prestito per il classe 1999 che piace tanto anche alla Roma

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo è a Londra per definire con il Chelsea l'operazione Ruben Loftus-Cheek e, magari, accelerare anche per Christian Pulisic. Non è da escludere, però, che faccia un tentativo di persona per Scamacca. Senza dimenticare, però, come sul giocatore ci sia la forte concorrenza della Roma. E lui, in quel club, ci è nato e cresciuto ... Milan, per l'ala destra un nome a sorpresa >>>