Calciomercato Milan – Attacco, in pole position c’è Scamacca: il punto

Gianluca Scamacca nuovo attaccante del Milan in questo calciomercato estivo? Possibile. C'è da fare, però, una serie di valutazioni

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come, attualmente, per l'attacco rossonero siano due i principali candidati a trasferirsi alla corte di Stefano Pioli in questa estate di trattative. Uno è Gianluca Scamacca, l'altro è Álvaro Morata.

Calciomercato Milan, Scamacca per l'attacco rossonero? — Scamacca, classe 1999, può arrivare in prestito dal West Ham secondo la 'rosea'. La sua prima stagione in Inghilterra con gli 'Hammers' non è andata bene (8 gol in 27 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali prima di un'operazione al ginocchio che lo ha messo fuori causa a marzo): pertanto, tornerebbe volentieri nella Serie A italiana.

Una prima stagione negativa in Inghilterra con gli 'Hammers' — Su di lui, ragionamenti in corso nel Milan: da capire quanto potrebbe dare alla causa rossonera e quali potrebbero essere i costi complessivi dell'operazione per un giocatore che, non va dimenticato, piace anche alla Roma di José Mourinho. Milan, sei nomi per il ruolo di bomber >>>