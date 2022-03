Calciomercato Milan – Il Diavolo si muove per Scamacca: le ultime news

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, obiettivo di calciomercato del Milan. L'Inter sembrava essere in vantaggio. Poi, però ...

Daniele Triolo

Gianluca Scamacca, classe 1999, attaccante del Sassuolo, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parlando del futuro del giovane centravanti dei neroverdi e della Nazionale Italiana, autore di 13 reti in 28 partite finora disputate in Serie A.

Scamacca, come noto, è ambito anche dall'Inter. Il club nerazzurro è uscito allo scoperto per primo, cercando di anticipare la concorrenza. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, non ha però poi più accelerato né per lui né per Davide Frattesi, centrocampista neroverde, perché la società di Viale della Liberazione deve cedere prima di poter pensare ad acquistare qualcuno.

Il Milan, che era stato il primo club ad interessarsi a Scamacca nelle scorse sessioni di calciomercato, si è dunque rifatto sotto. Il Diavolo potrebbe approfondire il discorso in un prossimo summit con Giovanni Carnevali, dirigente del club emiliano, a prescindere dall'affare Divock Origi, che arriverebbe a parametro zero.

Scamacca è in procinto di rinnovare il suo contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2026, così come ha fatto Frattesi ufficialmente nei giorni scorsi. Ciò, però, non pregiudicherebbe la cessione del giovane centravanti cresciuto nella Roma e passato anche per PSV Eindhoven e PEC Zwolle in Olanda. Magari anche ai rossoneri, alla ricerca di un futuro sostituto di Zlatan Ibrahimović. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

