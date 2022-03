Calciomercato Milan – Origi, gol ed esperienza: può arrivare a zero

Divock Origi è un obiettivo di calciomercato del Milan. Cresce la fiducia affinché arrivi in rossonero a costo zero dal prossimo 1° luglio

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, obiettivo di calciomercato del Milan, ricordando come lo scorso 7 dicembre 2021, a 'San Siro', in occasione di Milan-Liverpool 1-2, l'attaccante belga siglò il gol della sconfitta rossonera e della conseguente eliminazione del Diavolo dalla Champions League.

Il Milan, che ha intenzione di rovesciare certi risultati, vorrebbe Origi dalla sua parte nel prossimo calciomercato estivo. Ormai seconda linea nel Liverpool di Jürgen Klopp, è un giocatore ancora relativamente giovane (compirà 27 anni il prossimo 18 aprile) ma già con tanta esperienza internazionale.

Origi, infatti, ha frequentato tre campionati diversi (Ligue 1 con il Lille, poi Bundesliga con il Wolfsburg, infine Premier League con i 'Reds') e vanta 31 presenze e 3 gol con la maglia del Belgio. Nazionale che l'ha anche inserito nell'ultimo giro di convocazioni per le prossime amichevoli contro Irlanda e Burkina Faso.

Anche il palmarès di Origi è buono. Ha vinto un titolo in Premier League, una Coppa di Lega inglese, una Champions League, una Supercoppa Europa ed un Mondiale per Club. Tutto, naturalmente, con il Liverpool. E il particolare molto interessante è che Origi può arrivare al Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo.

Il suo contratto con i 'Reds', infatti, scadrà il 30 giugno. C'è un'opzione per estenderlo di un'altra stagione, ma visto che a Liverpool gioca davvero con il contagocce (appena 5 presenze in Premier), cresce la fiducia affinché possa svincolarsi davvero ora. In caso contrario, sarebbe un'operazione alla Olivier Giroud.

Ovvero, contratto prolungato, trattativa con il club e comunque approdo in rossonero, dietro, però, pagamento di un indennizzo. Non basterebbero, in tal caso, i 2 milioni di euro pagati dal Diavolo per l'attaccante francese nell'estate 2021. Ma, come detto, c'è ottimismo affinché Origi si liberi a costo zero dal club della Merseyside.

L'ingaggio (3,5 milioni di euro netti a stagione) è alla portata del Milan che, con Origi, arricchirebbe così il suo attacco senza ricorrere al budget che servirà a rinforzare anche difesa e centrocampo. Gli innesti nel reparto avanzato potrebbero essere anche due, qualora Zlatan Ibrahimović decidesse di appendere le scarpette al chiodo. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

