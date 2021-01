Calciomercato Milan – Scamacca, è sfida con la Juventus | News

Calciomercato Milan: interessa sempre Scamacca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Scamacca ancora in orbita rossonera? ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha rivelato come, in queste settimane, il Milan abbia lavorato, sul fronte mercato, anche per reperire un attaccante. Un centravanti che possa, eventualmente, sostituire Zlatan Ibrahimović in caso di un nuova defezione del bomber svedese.

È probabile che se in queste settimane Ibra dimostrerà di essere tornato in piena condizione, l’attenzione sull’argomento possa scemare. Il Milan, ad ogni modo, secondo la ‘rosea‘, avrebbe mantenuto contatti costanti proprio con l’entourage del giovane Scamacca, classe 1999, centravanti di proprietà del Sassuolo che, in questa stagione, gioca in prestito nel Genoa.

Su Scamacca si starebbe configurando una situazione piuttosto intricata. Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri, è infatti piombata anche la Juventus. La ‘Vecchia Signora‘ è alla ricerca di un centravanti per la panchina. Vorrebbe Scamacca, dunque, come quarta punta ora per poi ritrovarsi in casa, in prospettiva, anche il bomber del futuro.

Si sta riaccendendo, dunque, la storica rivalità tra Milan e Juventus. Oltre che in Serie A, anche sul terreno del calciomercato. E Scamacca è il primo nome importante sul quale le due potenze del calcio italiano si stanno scontrando. Così, ad un tratto, il suo ingaggio, sebbene magari non indispensabile nell’immediato per entrambe, diventa importante.

Il Sassuolo, però, lo valuta tra i 20 ed i 25 milioni di euro ed il Genoa, per risolvere anticipatamente il prestito e lasciare andare Scamacca altrove, chiede che gli venga girato un sostituto. Partita non semplice, ma Milan e Juventus restano vigili sull'attaccante romano.