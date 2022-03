Calciomercato Milan – L’azzurro Scamacca è l’alternativa di Origi

Gianluca Scamacca, obiettivo di calciomercato del Milan, sì, ma soltanto dopo Divock Origi. L'italiano, infatti, costa davvero tanto

Gianluca Scamacca è un obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato . Soltanto, però, come alternativa di Divock Origi , centravanti belga che si svincolerà dal Liverpool e che sembra davvero molto vicino a vestire la maglia rossonera.

Sulla carta, dunque, non ci sarebbe partita tra Origi e Scamacca, con la bilancia che pende, tutta, dalla parte dell'attaccante ex Lille e Wolfsburg. Ma il Milan, ad ogni modo, continua a pensare all'ariete classe 1999, cresciuto nel vivaio della Roma e convocato nella Nazionale Italiana dal C.T. Roberto Mancini per i playoffMondiali.