Calciomercato Milan – Difesa, sondaggio per Scalvini: costi e dettagli

Giorgio Scalvini , classe 2003 , difensore centrale dell' Atalanta , sarebbe un obiettivo di calciomercato anche del Milan , oltre che dell' Inter , così come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

'TuttoMercatoWeb' ha fatto il punto della situazione su Scalvini, che ha rapidamente scalato posizioni nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini in nerazzurro e che si avvia a diventare anche un convocato in pianta stabile nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini .

Attualmente costa intorno ai 30 milioni di euro e, secondo 'TMW', per lui c'è già la fila. In Italia e in Europa. Scalvini, infatti, è seguito da Manchester United, Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco all'estero. In Serie A, oltre all'Inter, che vanta ottimi rapporti con l'Atalanta per via degli affari Alessandro Bastoni e Robin Gosens, c'è pure il Milan.