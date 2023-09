Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Diavolo punta Scalvini per il 2024”

Dalla Spagna riferiscono come il Milan sia intenzionato a puntare sul difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini per il 2024

Nonostante la sessione di calciomercato si sia appena conclusa, le società sarebbero già al lavoro per provare ad individuare quei giocatori adatti a rinforzare la rosa. In casa Milan , ad esempio, si è deciso di sopperire alla partenza di Matteo Gabbia con l'arrivo di Marco Pellegrino nella finestra estiva. Ma è possibile che il Diavolo ritorni sul mercato per un innesto in difesa.

Secondo quanto riferito dalla Spagna, e in modo particolare da 'Fichajes.net', il Milan avrebbe messo nel mirino Giorgio Scalvini per l'estate 2024. Il profilo del difensore dell'Atalanta sarebbe perfetto per il club rossonero, che vorrebbe un centrale giovane ma già pronto. Inoltre, si legge, il contratto in scadenza nel 2028 permetterebbe all'italiano di legarsi al Diavolo con un contratto a lungo termine. LEGGI ANCHE: Donnarumma non doveva lasciare il Milan per crescere? >>>