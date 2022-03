Calciomercato Milan – Il Sassuolo dà il via libera alla cessione di Berardi

Il calciomercato del Milan punterà fortemente su Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo che fa gola anche al Napoli

Matteo Mosconi

Il calciomercato del Milan ruoterà attorno ad alcuni nomi importanti, e fra questi c'è sicuramente quello di Domenico Berardi, esterno d'attacco del Sassuolo.

La sua importante stagione fino a questo momento, condita da 14 gol e 14 assist in 27 gare di campionato, non può in alcun modo passare inosservata.

Anche per questo, la società emiliana ha promesso a Berardi di liberarlo in caso di offerta concreta per il ragazzo. Alla finestra ci sono soprattutto Milan e Napoli, che aspettano il via libera delle società per avviare i contatti con la dirigenza del club neroverde.

Molto, ma molto difficile che Juventus ed Inter ci riprovino per l'attaccante calabrese: i "no" ricevuti in passato, ed i rispettivi moduli di gioco, non sembrano essere carte vincenti per convincere sia la società che il giocatore.

