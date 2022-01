Calciomercato Milan – Sarr e Aké idee per la difesa? Il punto | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si parla di un interesse del club rossonero per Sarr e per Aké. Ecco come stanno le cose

Salvatore Cantone

Come vi raccontiamo da diverse settimane, il Milan sul calciomercato è alla ricerca di un difensore centrale. L'obiettivo è quello di sostituire di Simon Kjaer, che resterà fuori per tutta la stagione. Tanti i nomi seguiti, ma nelle ultime si parla in particolare di due giocatori: Malanga Sarr del Chelsea e e Nathan Aké del Manchester City e della nazionale olandese.

Ma come stanno veramente le cose? Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, difficilmente uno dei giocatori verrà al Milan. Non c'è infatti in questo momento una trattativa con il Chelsea per Sarr, che non sembra rientrare nei piani di Maldini e Massara. Akè piace, ma il Manchester City dovrebbe tenere il classe 1995 almeno fino al termine della stagione. Al momento la situazione è questa, poi, come tutti sanno, le dinamiche di calciomercato possono cambiare da un momento all'altro, soprattutto negli ultimi giorni. Staremo a vedere. Manchester City su Theo Hernández! Ecco chi offre in cambio al Milan >>>